NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Overweight" belassen. Sollte der Autokonzern 2024 einen Barmittelabfluss von 9 Milliarden Euro erleiden und seine Kapazitäten in etlichen Regionen herunterfahren, sei im kommenden Jahr ein kompletter Ausfall der Dividendenzahlung möglich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Nach seinem Verständnis werde Konzernchef Carlos Tavares auch nicht abtreten, bevor das Unternehmen wieder auf einem guten Weg zu einer positiven Gewinn- und Barmittelentwicklung sei. Der für 2026 angekündigte Abschied könnte sich daher um einige Quartale verzögern./gl/ag;