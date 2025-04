NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Bei dem Autobauer gebe es einige positive Aspekte inmitten großer Unsicherheit, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das laufende Jahr sei zwar zurückgezogen worden, doch die Preise hätten sich in allen wichtigen Regionen besser als gedacht entwickelt./tih/he;