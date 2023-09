NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Aktuell werde bei Anlegern über eine Aufnahme der Autopapiere in US-Indizes, vor allem den S&P 500 diskutiert, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben dem europäischen Domizil sei die fehlende US-Indexmitgliedschaft ein Grund für den Bewertungsabschlag gegenüber Ford und GM, so der Experte./ag/tih;