SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX von 240 auf 500 US-Dollar mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe im dritten Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch zu den Zahlen. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 500.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 162.48
|
Abst. Kursziel*:
207.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 159.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
213.87%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
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Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|133.82
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SpaceX Overweight