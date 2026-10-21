Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’493 0.1%  SPI 20’443 0.2%  Dow 52’354 -0.3%  DAX 25’523 0.9%  Euro 0.9255 -0.2%  EStoxx50 6’181 1.0%  Gold 4’129 0.1%  Bitcoin 68’734 0.4%  Dollar 0.8239 -0.1%  Öl 109.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Munich Re-Aktie fester: Vorstandsposten von Kopff wird nicht neu besetzt
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Optimistischer für Treasury-Ergebnis 2026
Meta-Aktie vor Quartalsbilanz: Warum BMO Capital trotz KI-Fantasie zurückhaltend bleibt
Roche-Aktie stabil: Neue Daten zu Nervenkrankheiten an Fachkongress vorgestellt
PUMA-Aktie höher: Aufsichtsrat wählt neuen Vorsitzenden
Suche...
ETF Sparplan

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

131.28
CHF
10.22
CHF
8.44 %
14:13:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2026 13:37:20

SpaceX Overweight

SpaceX
131.28 CHF 8.44%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SpaceX von 254 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Weltraum- und KI-Konzerns hätten die Markterwartungen in beinahe jeglicher Hinsicht getoppt, schrieb Anthony Valentini am Mittwoch. Er sieht noch enormes Potenzial, sollten die Zuwächse der Rechenzentrumskapazitäten wie geplant verlaufen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SpaceX

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SpaceX-Kurs >5
Fallender SpaceX-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: SpaceX Overweight
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 147.79 		Abst. Kursziel*:
102.99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 147.93 		Abst. Kursziel aktuell:
102.80%
Analyst Name::
Anthony Valentini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:55 SpaceX Outperform Bernstein Research
19.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 130.86 8.10% SpaceX