SpaceX 131.28 CHF 8.44% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SpaceX von 254 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Weltraum- und KI-Konzerns hätten die Markterwartungen in beinahe jeglicher Hinsicht getoppt, schrieb Anthony Valentini am Mittwoch. Er sieht noch enormes Potenzial, sollten die Zuwächse der Rechenzentrumskapazitäten wie geplant verlaufen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.