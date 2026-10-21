SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SpaceX von 254 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Weltraum- und KI-Konzerns hätten die Markterwartungen in beinahe jeglicher Hinsicht getoppt, schrieb Anthony Valentini am Mittwoch. Er sieht noch enormes Potenzial, sollten die Zuwächse der Rechenzentrumskapazitäten wie geplant verlaufen./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 147.79
|
Abst. Kursziel*:
102.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 147.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
102.80%
|
Analyst Name::
Anthony Valentini
|
KGV*:
-
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