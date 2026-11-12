SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
45.04CHF
0.46CHF
1.03 %
10:38:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 07:59:26
SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte den präzisierten Ausblick und die starken Barmittel./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.24 €
|
Abst. Kursziel*:
86.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
84.43%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: SMA Group: Sales and earnings after nine months at a high level (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: SMA Gruppe: Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten auf hohem Niveau (EQS Group)
|
11.11.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|44.73
|0.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:49
|
Deutsche Bank AG
Infineon Buy
|09:43
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Hold
|09:35
|
Jefferies & Company Inc.
Sixt Buy
|09:35
|
Jefferies & Company Inc.
Salzgitter Buy
|09:30
|
Bernstein Research
Dürr Outperform
|09:15
|
Jefferies & Company Inc.
LEG Immobilien Buy
|09:13
|
Jefferies & Company Inc.
Rolls-Royce Buy