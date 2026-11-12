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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

45.04
CHF
0.46
CHF
1.03 %
10:38:02
BRXC
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12.11.2026 07:59:26

SMA Solar Buy

SMA Solar
45.04 CHF 1.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte den präzisierten Ausblick und die starken Barmittel./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.24 € 		Abst. Kursziel*:
86.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
84.43%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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