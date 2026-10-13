SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem soliden dritten Quartal des Herstellers von Photovoltaik-Wechselrichtern. Während ein starkes Umsatzwachstum angesichts der zeitlichen Abfolge von Projekten und der Abarbeitung des Auftragsbestands vom Markt weitgehend erwartet werden dürfte, halte er die Konsensschätzung zur Profitabilität für zu konservativ. Die Projektabwicklung im Bereich Large Scale verbessere sich zunehmend und die Auftragseingänge dürften sich weiter erfreulich entwickelt haben, argumentiert er./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62.25 €
|
Abst. Kursziel*:
44.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.75%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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|SMA Solar Buy
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|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
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|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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