NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem soliden dritten Quartal des Herstellers von Photovoltaik-Wechselrichtern. Während ein starkes Umsatzwachstum angesichts der zeitlichen Abfolge von Projekten und der Abarbeitung des Auftragsbestands vom Markt weitgehend erwartet werden dürfte, halte er die Konsensschätzung zur Profitabilität für zu konservativ. Die Projektabwicklung im Bereich Large Scale verbessere sich zunehmend und die Auftragseingänge dürften sich weiter erfreulich entwickelt haben, argumentiert er./ck/rob/he;