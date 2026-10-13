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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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13.10.2026 14:57:43

SMA Solar Buy

SMA Solar
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem soliden dritten Quartal des Herstellers von Photovoltaik-Wechselrichtern. Während ein starkes Umsatzwachstum angesichts der zeitlichen Abfolge von Projekten und der Abarbeitung des Auftragsbestands vom Markt weitgehend erwartet werden dürfte, halte er die Konsensschätzung zur Profitabilität für zu konservativ. Die Projektabwicklung im Bereich Large Scale verbessere sich zunehmend und die Auftragseingänge dürften sich weiter erfreulich entwickelt haben, argumentiert er./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62.25 € 		Abst. Kursziel*:
44.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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14:57 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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