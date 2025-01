NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison für das abgelaufene Quartal einen Mangel an Impulsen in der europäischen Kapitalgüterbranche. Für Siemens, die am 13. Februar berichten wird, erwartet Wilson laut der am Montag vorliegenden Sektorstudie kaum Überraschungen. Die Aktie bleibe zugleich ein "Top Pick", betonte Wilson./ck/bek;