FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die weltweiten Automatisierungsaufträge für den Technologiekonzern seien im abgelaufenen Quartal zum Vorquartal im mittleren einstelligen Prozentbereich gesunken, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktbedingungen in Deutschland seien nach wie vor schwierig, die Kunden wiesen auf ein höheres Maß an Unsicherheit angesichts der Zoll-Volatilität hin./edh/gl;