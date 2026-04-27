LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Mit der Übernahme des kanadischen Energieunternehmens ARC Resources für 16,4 Milliarden US-Dollar sichere sich der Öl- und Gaskonzern das Wachstum, über das sich Investoren zuletzt gesorgt hätten, schrieb Lydia Rainforth in einer Einschätzung vom Montag. Dies habe allerdings mit Blick auf die hohe Bewertung der Kanadier seinen Preis./rob/gl/tih;