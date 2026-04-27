Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Mit der Übernahme des kanadischen Energieunternehmens ARC Resources für 16,4 Milliarden US-Dollar sichere sich der Öl- und Gaskonzern das Wachstum, über das sich Investoren zuletzt gesorgt hätten, schrieb Lydia Rainforth in einer Einschätzung vom Montag. Dies habe allerdings mit Blick auf die hohe Bewertung der Kanadier seinen Preis./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
45.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
32.53 £
|
Abst. Kursziel*:
38.36%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
32.53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.36%
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Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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