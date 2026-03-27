Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'583 0.1%  SPI 17'563 0.1%  Dow 45'167 -1.7%  DAX 22'267 -0.2%  Euro 0.9188 -0.1%  EStoxx50 5'503 -0.1%  Gold 4'532 0.9%  Bitcoin 53'875 2.1%  Dollar 0.7992 0.0%  Öl 115.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Suche...

SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

12.16
CHF
-0.16
CHF
-1.27 %
12:19:17
BRXC
Historisch
30.03.2026 10:18:24

SCHOTT Pharma Hold

SCHOTT Pharma
12.16 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Schott dürfte schwache Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal vorlegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für höhere Jahresziele sieht er keinen Spielraum./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13.20 € 		Abst. Kursziel*:
21.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.30%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:18 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen