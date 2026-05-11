TKMS-Aktie in Rot: wächst weiter und bestätigt Prognose

Dabei profitiert der U-Boot- und Fregatten-Bauer weiter von hohen Militärausgaben der Regierungen. Das zum Industriekonzern Thyssenkrupp gehörende Unternehmen kann trotz Rückgängen beim Neugeschäft auf einen rekordhohen Auftragsbestand von 20,6 Milliarden Euro bauen.

"TKMS ist auf Kurs und wächst weiter", kommentiert Konzernchef Oliver Burkhard die Entwicklung am Montag in Kiel. "Den aktuellen Auftragsbestand können wir wie geplant mit unseren eigenen Werftstandorten abdecken. Mit Blick nach vorne prüfen wir aber schon jetzt mögliche internationale Partnerschaften."

So hat TKMS jüngst eine Absichtserklärung mit der spanischen Werf Navantia über eine Zusammenarbeit geschlossen. Dabei würde es um den Bau von U-Booten von TKMS bei Navantia gehen, sprich eine Fertigungskooperation. Eine Übernahme sei nicht geplant, sagte Burkhard in einer Telefonkonferenz.

Anders sieht es beim Marineschiffsbauer German Naval Yards Kiel (GNYK) aus, für dem TKMS bereits Anfang Januar ein unverbindliches Angebot abgegeben hat. Diesem kommt nun jedoch der Rüstungskonzern Rheinmetall in die Quere, der ebenfalls ein Auge auf GNYK geworfen hat und vor wenigen Tagen eine nicht bindende Offerte abgegeben hat. "Wir führen weiter Gespräche", sagte Burkhard.

Dabei sei eine Übernahme der Werft, die auf TKMS-Gelände liegt, operativ sinnvoll. Jedoch brauche TKMS GNYK nicht unbedingt. "Wir sind nicht bereit, jeden Preis der Welt zu zahlen", so der Konzernchef. Rheinmetall verfügt laut Burkhard zwar über mehr Geld, aber "Geld baut keine Schiffe". Rheinmetall, das vor allem für seine Panzer bekannt ist, war durch die Übernahme der Marinesparte der Bremer Werftengruppe Lürssen vor kurzem ebenfalls in den Schiffbau eingestiegen und will das Geschäft ausbauen. Burkhard hofft auf eine baldige Entscheidung.

Im ersten Halbjahr (per Ende März) verzeichnete TKMS weiteres Wachstum, so stieg der Umsatz um zehn Prozent auf 1,17 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei stiegen die Erlöse im zweiten Quartal im Vergleich zum Jahresauftakt ebenfalls. Der Auftragseingang war zwar im Vergleich zum starken Vorjahresabschnitt, als TKMS von mehreren Grossaufträgen profitierte, deutlich niedriger. Im zweiten Quartal warb TKMS jedoch bereits wieder ein milliardenschweres Neugeschäft ein.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 14 Prozent auf 60 Millionen Euro. Grund dafür waren deutliche Verbesserungen im U-Boot-Geschäft sowie Ergebnissteigerungen bei Atlas Electronics. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 27 Millionen Euro 41 Prozent weniger. So stiegen unter anderem die Kosten für Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb.

Die Aktie kletterte zum Handelsauftakt zunächst um fast drei Prozent, konnte die Gewinne jedoch nicht halten. Am späten Vormittag lag das Papier mehr als vier Prozent im Minus und gehörte damit zu den schwächsten Werten im MDAX. Damit folgte TKMS den anderen Rüstungstiteln, die sich nach dem kurzen Zwischenhoch am Morgen wieder allgemein schwach entwickelten. Trotz Kursverlusten in den vergangenen Monaten kommt die TKMS-Aktie im laufenden Jahr noch auf ein Plus von knapp 15 Prozent.

Der Umsatz der Marinewerft habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal getoppt, die Marge insgesamt allerdings nicht, bemerkte Adrien Rabier von Bernstein Research. Positiv wertet er allerdings die weiter verbesserte Profitabilität im U-Boot-Geschäft sowie den insgesamt starken Auftragsbestand.

Für 2025/26 erwartet TKMS weiter ein Umsatzwachstum von zwei bis fünf Prozent sowie eine bereinigte operative Gewinnmarge von mehr als sechs Prozent. Im ersten Halbjahr lag diese bei 5,1 Prozent. Unternehmenschef Burkhard zufolge dürfte die Profitabilität in der zweiten Geschäftsjahreshälfte anziehen. Auch die Mittelfristziele wurden bestätigt.

TKMS: Entscheidung über U-Boot-Grossauftrag aus Kanada naht

Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS wähnt sich bei einem Grossauftrag aus Kanada über ein Dutzend Boote in aussichtsreicher Position. "Ich gehe davon aus, dass wir das gewinnen", sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard. Das Rüstungsunternehmen konkurriert mit dem koreanischen Anbieter Hanwha Ocean um den Auftrag über den Bau von bis zu zwölf U-Booten. Das Auftragsvolumen dürfte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehr als zehn Milliarden Euro betragen - je nach Anzahl der Boote. TKMS äussert sich dazu nicht. Die TKMS-Aktie lag am Nachmittag weiter deutlich im Minus im Zuge einer Branchenschwäche am Markt.

Der Umsatz der Marinewerft habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal getoppt, die Marge insgesamt allerdings nicht, bemerkte Adrien Rabier von Bernstein Research. Positiv wertet er allerdings die weiter verbesserte Profitabilität im U-Boot-Geschäft sowie den insgesamt starken Auftragsbestand.

"Wir haben ein Industriepaket geschnürt, glaube ich, das seinesgleichen sucht", sagte Burkhard zu dem Werben um den Auftrag. "Sowas hatten wir vorher in der Dimension noch nicht." Die Werft geht von einer baldigen Entscheidung aus. "Wir rechnen damit, dass diese noch im ersten Halbjahr kommen könnte." Sowohl TKMS als auch der Konkurrent Hanwha Ocean haben Kooperationen mit kanadischen Unternehmen verkündet, um ihre Zuschlagschancen zu erhöhen.

Boote sollen in Kiel und Wismar gebaut werden

TKMS zählt zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bau nicht nuklear betriebener U-Boote. Reisen deutscher Regierungsvertreter hätten geholfen, das Angebot zu unterstützen, sagte Burkhard. Zuletzt warb Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bei Kanadas Premierminister Mark Carney für das deutsche Unternehmen.

Eine zweistellige Zahl an TKMS-Mitarbeitern halte sich derzeit in Kanada auf, sagte Burkhard. Sie reisten durch das Land, um für das Angebot zu werben. Die Kampagne befinde sich in der "Crunchtime", also der Schlussphase. Nach früheren Angaben des Werftchefs will Kanada die ersten neuen Boote spätestens 2035 in Betrieb nehmen. Falls TKMS den Zuschlag erhält, sollen diese sowohl am Stammsitz in Kiel als auch in der zweiten Werft in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden.

Neuer Höchstwert bei den Bestellungen

Aber auch ohne den Auftrag aus Übersee sind die Bücher in Kiel bereits gut gefüllt mit Bestellungen für U-Boote und Co. Die Werft profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres - von Oktober 2025 bis März 2026 - erreichte der Auftragsbestand 20,6 Milliarden Euro. Das ist ein neuer Höchstwert.

Für Deutschland und Norwegen baut die Werft jeweils sechs U-Boote des neuen Typs 212CD, an dem auch die Kanadier interessiert sind. Die Buchstaben "CD" stehen für gemeinsames Design ("Common Design"). Baugleichheit soll Kosten verringern und eine einfache Zusammenarbeit zwischen der Marine verschiedener Staaten ermöglichen. Die neuen U-Boote werden etwa 72 Meter lang sein - damit sind sie etwas länger als die aktuellen deutschen Boote der Klasse 212A. Die neue Klasse verfügt über eine verbesserte Sensorik und soll mit 30 Besatzungsmitgliedern fahren. Sie sei speziell für den Einsatz in der Arktis und unter Eis ausgelegt, so TKMS.

Ende vergangenen Jahres hatte TKMS einen Torpedo-Auftrag der Bundeswehr erhalten. Im Januar war bekanntgeworden, dass die norwegische Regierung zwei weitere U-Boote bestellt hat. Vier sind schon geordert.

TKMS prüft internationale Partnerschaften

Die gesamten Auftragseingänge summierten sich auf 3,4 Milliarden Euro. Im Vergleichszeitraum hatte der Wert noch höher gelegen. Burkhard betonte, TKMS könne den Auftragsbestand mit den eigenen Werften abdecken. "Mit Blick nach vorne prüfen wir aber schon jetzt mögliche internationale Partnerschaften."

Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 1,17 Milliarden Euro, weil TKMS zufolge Aufträge nach Plan abgearbeitet werden konnten. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern nahm bereinigt um 14 Prozent auf 60 Millionen Euro zu.

Unter dem Strich verdiente TKMS 27 Millionen Euro, was einem Rückgang um 41 Prozent entsprach. Der Gewinnrückgang ist die Folge von Investitionen in den Ausbau des Unternehmens, etwa für Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb.

Für 2025/26 erwartet TKMS weiter ein Umsatzwachstum von zwei bis fünf Prozent sowie eine bereinigte operative Gewinnmarge von mehr als sechs Prozent. Im ersten Halbjahr lag diese bei 5,1 Prozent. Unternehmenschef Burkhard zufolge dürfte die Profitabilität in der zweiten Geschäftsjahreshälfte anziehen. Auch die Mittelfristziele wurden bestätigt.

Expansion in Kiel?

Trotz des konkurrierenden Angebots des Rüstungskonzerns Rheinmetall hält der Marineschiffbauer zudem an den Plänen zur Übernahme seiner Kieler Nachbarwerft German Naval Yards fest. "Geld allein baut keine Schiffe", sagte Firmenchef Oliver Burkhard in Richtung von Rheinmetall. Rheinmetall sei offensichtlich finanziell potenter als TKMS. Er habe für eine mögliche Akquisition "einen Preis im Kopf", wolle aber nicht in ein Wettbieten einsteigen, das wirtschaftlich für TKMS keinen Sinn ergebe.

TKMS und Rheinmetall bieten für die Marinewerft German Naval Yards, die zur französischen Gruppe CMN Naval gehört. Eine Stellungnahme von CMN Naval zu den Berichten liegt bislang auch auf Anfrage nicht vor. Rheinmetall hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass ein unverbindliches Angebot für die Werft abgegeben worden sei.

Während TKMS schon länger für die Werft bietet, ist Rheinmetall erst seit kurzem Schiffbauer. Der Düsseldorfer Konzern hatte Ende Februar die Marinesparte der Bremer Werftengruppe Lürssen übernommen.

German Naval Yards gehört zur französischen Werftengruppe CMN Naval und baut grosse Marineschiffe wie Fregatten und Korvetten, aber auch hochseetaugliche Jachten. Die beiden Marinewerften teilen sich eine Fläche und gehörten lange Zeit zusammen. Sie sind aus der früheren Traditionswerft HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis 1838 zurückreichen. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert unter German Naval Yards.

Zum Handelsende lag das Papier 6,61 Prozent im Minus bei 73,50 Euro und gehörte damit zu den schwächsten Werten im MDAX.

/nas/mne/jha/lkm/DP

KIEL (awp international)