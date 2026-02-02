SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
13.05CHF
-0.10CHF
-0.72 %
10:57:56
BRXC
02.02.2026 08:58:38
SCHOTT Pharma Hold
SCHOTT Pharma
13.04 CHF -0.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
15.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
14.14 €
Abst. Kursziel*:
9.62%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
14.24 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.85%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:58
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|SCHOTT Pharma
|13.05
|-0.72%
