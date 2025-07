Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Um 15:42 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0.78 Prozent auf 17’582.27 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91.291 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.030 Prozent auf 17’725.07 Punkte an der Kurstafel, nach 17’719.82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 17’797.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’577.21 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1.95 Prozent. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 17’563.21 Punkten. Der SDAX wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Wert von 15’756.27 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14’286.47 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 26.61 Prozent nach oben. Bei 18’206.72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13’183.63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Alzchem Group (+ 11.09 Prozent auf 150.20 EUR), Verve Group (+ 5.47 Prozent auf 2.74 EUR), Amadeus Fire (+ 2.59 Prozent auf 67.30 EUR), Ceconomy St (+ 1.38 Prozent auf 4.41 EUR) und GFT SE (+ 1.22 Prozent auf 18.30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Elmos Semiconductor (-7.07 Prozent auf 88.00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-6.42 Prozent auf 2.26 EUR), Salzgitter (-4.83 Prozent auf 22.46 EUR), Siltronic (-4.23 Prozent auf 38.46 EUR) und MLP SE (-3.75 Prozent auf 8.47 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die Ceconomy St-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5’065’345 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 4.880 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.23 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

