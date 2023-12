ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach einer Investorenkonferenz zu den Drittquartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Colin White verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den ersten Ausblick auf 2024 und 2025 und die Aussage, dass das florierende Asthma- und Neurodermitis-Mittel Dupixent im neuen Jahr Umsätze nahe der 13-Milliarden-Euro-Marke erreichen könnte. Bis 2030 implizierten die Ziele für dieses Mittel einen Umsatz im Bereich von über 20 Milliarden Euro, in dem er mit seiner Vorhersage bereits liege./ck/tih;