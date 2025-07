NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des französischen Pharmakonzerns. Belastende Wechselkurseinflüsse sprächen allerdings gegen höhere Konsensschätzungen, so der Experte in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/bek/ag;