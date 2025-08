NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen zum zweiten Quartal von 117 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie zwar etwas ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern, betonte aber, die jüngste Kursreaktion schaffe einen attraktiven Einstiegszeitpunkt./rob/tih/men;