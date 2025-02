NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Tenor sei zuversichtlich gewesen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Baustoffkonzern sei in seinen Märkten jeweils lokal tätig und erwarte daher keine Auswirkungen möglicher Zölle./tih/gl;