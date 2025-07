ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 91 auf 97 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Marcus Cole attestierte dem Baustoffkonzern am Montag in einem Ausblick auf den Halbjahresbericht ein solides Geschäft in mauen Endmärkten. Er rechnet mit einem Umsatzanstieg um 1,7 Prozent im Vorjahresvergleich und einem um 1,3 Prozent höheren operativen Ergebnis./rob/ag/edh;