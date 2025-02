NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Jahreszahlen von 147 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem französischen Baustoffkonzern werde das Übertreffen der Markterwartungen zur Gewohnheit, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte in Europa und sogar im Heimatland dürften ihre jeweiligen Tiefpunkte hinter sich gelassen haben./la/bek;