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Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Billigflieger habe höhere Preise für die Wintersaison angekündigt, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Reaktion am Montag. Hinzu komme ein neues Aktienrückkaufpaket. Das sollte dem Aktienkurs helfen, trotz voraussichtlich weiterhin hoher Treibstoffkosten./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.92 €
|
Abst. Kursziel*:
26.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.30%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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