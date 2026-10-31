Ryanair 23.33 EUR 2.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Billigflieger habe höhere Preise für die Wintersaison angekündigt, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Reaktion am Montag. Hinzu komme ein neues Aktienrückkaufpaket. Das sollte dem Aktienkurs helfen, trotz voraussichtlich weiterhin hoher Treibstoffkosten./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.