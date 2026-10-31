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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Kennziffern deckten sich präzise mit den Konsensschätzungen, schrieb Alex Irving in einer ersten Reaktion am Montag. Die leicht rückläufigen Nicht-Treibstoffkosten des Billigfliegers hätten die höheren Kerosinkosten nicht ausgleichen können./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.92 €
|
Abst. Kursziel*:
30.89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.59%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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