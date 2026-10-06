Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Die irische Fluggesellschaft Ryanair sei von der Treibstoffkrise am wenigsten betroffen und werde dadurch gestützt, dass sie die stärkste Bilanz und die höchste Absicherungsquote in der europäischen Luftfahrtbranche habe./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.30 €
|
Abst. Kursziel*:
34.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.94%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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