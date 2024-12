NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair von 17,10 auf 18,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Jaina Mistry hob ihre Schätzung für das operative Ergebnis in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht um rund 7 Prozent an. Sie begründete dies mit geringeren Treibstoffkosten./ag/zb;