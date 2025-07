ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 27,40 auf 29,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen am Montagabend an die Quartalszahlen der Iren an. Der Start ins Geschäftsjahr sei imposant gewesen und der Ausblick ermutigend. Den nächsten Kurstreiber sieht er in der Hauptversammlung Mitte September./ag/gl;