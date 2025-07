Opendoor Technologies-Aktie dreht weiter auf: NASDAQ-Listing vor Quartalszahlen gerettet?

• Aktie von Opendoor Technologies hat in den letzten fünf Tagen über 200 Prozent zugelegt• Trotz der jüngsten Kursrally wird das Unternehmen am 5. August Quartalszahlen veröffentlichen, bei denen Analysten weiterhin Verluste prognostizieren• Ein zuvor beantragter Reverse Stock Split, der ein Delisting verhindern sollte, steht nun in einem neuen Licht

Opendoor Technologies, eine E-Commerce-Plattform für Immobilientransaktionen, hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Kursrally erlebt, mit einem Zuwachs von über 200 Prozent innerhalb der letzten fünf Handelstage. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie seit Mitte Juli kontinuierlich über der kritischen Ein-Dollar-Marke notiert, was die unmittelbare Gefahr eines Delistings von der NASDAQ vorerst abwendet. Inmitten dieser positiven Kursdynamik bereitet sich das Unternehmen darauf vor, am 5. August 2025 die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2025 beendete zweite Quartal vorzulegen.

Analystenerwartungen und Finanzprognosen im Lichte der Kursentwicklung

Trotz der jüngsten Kursgewinne deuten die Schätzungen der Analysten für das zweite Quartal 2025 weiterhin auf Verluste für Opendoor hin. Im Durchschnitt erwarten sieben Analysten einen Verlust von 0,033 US-Dollar je Aktie für das abgelaufene Quartal. Dies wäre eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem der Verlust noch bei 0,130 US-Dollar je Aktie lag. Beim Umsatz prognostizieren neun Analysten durchschnittlich 1,503 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal 2025, gegenüber 1,511 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Reverse Stock Split bei Opendoor-Aktie in neuem Kontext

Vor der jüngsten Kursrally sah sich Opendoor aufgrund des lang anhaltenden Unterschreitens der Ein-Dollar-Marke einem drohenden Delisting von der NASDAQ ausgesetzt. Als Reaktion darauf hatte das Board of Directors bereits am 6. Juni 2025 einen Reverse Stock Split vorgeschlagen. Die Aktionäre sollen am Montag, den 28. Juli 2025, auf einer Sonderversammlung über Änderungen der Satzung abstimmen, die einen Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 10 bis 1 zu 50 ermöglichen würden. Selim Freiha, CFO von Opendoor, erklärte zum Zeitpunkt der Ankündigung, dieser Vorschlag solle den langfristigen Shareholder Value unterstützen und dem Unternehmen die Option geben, die Notierung an der NASDAQ zu erhalten. Angesichts der nun deutlich erholten Aktie könnte sich die Dringlichkeit der Umsetzung des Splits verändert haben, obwohl die Genehmigung durch die Aktionäre und die endgültige Entscheidung des Boards weiterhin bestehen.

Die Opendoor Technologies-Aktie steht derzeit als neuer Meme-Aktien-Kandidat im Fokus der Anleger. So legte das Papier an der NASDAQ gestern beeindruckende 42,67 Prozent auf 3,21 US-Dollar zu. Auch im vorbörslichen Handel setzt sich der nach oben gerichtete Trend fort: Die Aktie gewinnt 13,71 Prozent auf 3,65 US-Dollar.

