RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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11.11.2026 10:08:18
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Energiekonzerns wirke sehr konservativ, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch nach den Neunmonatszahlen. Sie seien viel stärker gewesen als gedacht. Dafür verantwortlich seien vor allem die Stromhandels-Aktivitäten./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.30%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
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10.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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10.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.ch)
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09.11.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
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|Bernstein Research
|19.06.26
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|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
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|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|54.12
|3.84%
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|10:48
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|10:47
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|10:46
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|10:45
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