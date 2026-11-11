RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
54.10CHF
1.98CHF
3.80 %
10:25:34
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.11.2026 09:58:56
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinne nach neun Monaten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Olly Jeffery am Mittwoch. Der Ausblick erscheine eher konservativ./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.85%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
07:00
|RWE verbessert Gewinn in allen Segmenten - über Markterwartungen (Dow Jones)
|
10.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.11.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.11.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|RWE Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|54.08
|3.76%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:58
|
Deutsche Bank AG
RWE Buy
|09:58
|
Deutsche Bank AG
E.ON Buy
|09:21
|
Baader Bank
KWS SAAT Add
|09:16
|
Deutsche Bank AG
Hypoport Buy
|09:13
|
Deutsche Bank AG
Henkel vz. Buy
|09:12
|
Jefferies & Company Inc.
Diageo Buy
|09:11
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy