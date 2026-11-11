RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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11.11.2026 07:56:38
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman sieht in seiner ersten Reaktion am Mittwoch starke Resultate mit einem bereinigten operativen Gewinn über seiner und über der durchschnittlichen Markterwartung. Wesentlicher Grund sei das S&T-Geschäft, also etwa das mit Energiehandel./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.08 €
|
Abst. Kursziel*:
29.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.91%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
07:00
|RWE verbessert Gewinn in allen Segmenten - über Markterwartungen (Dow Jones)
|
10.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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09.11.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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09.11.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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06.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
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06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
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|04.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
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|Deutsche Bank AG
|23.10.26
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|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
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|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
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|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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