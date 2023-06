Rolls-Royce 1.80 CHF 2.45% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rolls-Royce anlässlich der Paris Air Show auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Nach dem Besuch der Luftfahrtmesse sei er noch überzeugter von seinen Einschätzungen der wichtigsten Untergruppen innerhalb des Luft-, Raumfahrt- und Rüstungssektors, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es sei besser, in Triebwerkshersteller als in Flugzeugproduzenten investiert zu sein, nicht nur mit Blick auf die kommenden zwölf bis 24 Monate, sondern auch strukturell. Zudem sei das wachsende Interesse internationaler Investoren am globalen Militärsegment fast greifbar./edh/ag;

