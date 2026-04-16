Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Ben Davis reflektierte in seinen aktualisierten Schätzungen für den Rohstoffkonzern die Auswirkungen des Zyklons Narell auf die Eisenerzlieferungen. Er rechnet mit einer teilweisen Erholung verlorener Tonnen im Verlauf des Jahres, somit änderten sich seine Jahresschätzungen nur minimal, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
64.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
84.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
73.69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
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