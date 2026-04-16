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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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16.04.2026
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16.04.2026 22:20:56

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Ben Davis reflektierte in seinen aktualisierten Schätzungen für den Rohstoffkonzern die Auswirkungen des Zyklons Narell auf die Eisenerzlieferungen. Er rechnet mit einer teilweisen Erholung verlorener Tonnen im Verlauf des Jahres, somit änderten sich seine Jahresschätzungen nur minimal, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:13 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
64.00 £
Rating jetzt:
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Sector Perform 		Kurs aktuell:
73.69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
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