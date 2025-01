HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Berichten über mittlerweile abgebrochene frühe Fusionsgespräche mit Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 6300 Pence belassen. Die beiden Bergbau-Unternehmen könnten zwar Synergien heben, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei einem möglichen Zusammenschluss gebe es aber einige Herausforderungen. So sei Glencore in einigen Ländern mit höherem geopolitischem Risiko tätig, zum Beispiel in Kasachstan und der Demokratischen Republik Kongo. Nach Meinung von Hatch passt dies nicht mit der Strategie von Rio Tinto überein, die auf Geschäfte in Regionen mit geringerem geopolitischen Risiko ausgerichtet sei./la/mis;