Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Abgaben

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.49 Prozent tiefer bei 4’446.47 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0.239 Prozent leichter bei 4’457.66 Punkten, nach 4’468.33 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4’445.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’460.33 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0.648 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 07.04.2025, den Wert von 4’026.88 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 07.02.2025, bei 4’645.36 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.05.2024, den Stand von 4’455.92 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 2.48 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’921.71 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 2.10 Prozent auf 2.53 GBP), Diageo (+ 1.38 Prozent auf 21.86 GBP), Rio Tinto (+ 1.06 Prozent auf 45.26 GBP), Enel (+ 0.90 Prozent auf 7.73 EUR) und BAT (+ 0.76 Prozent auf 33.21 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil GSK (-4.19 Prozent auf 13.89 GBP), AstraZeneca (-1.88 Prozent auf 104.99 GBP), Roche (-1.88 Prozent auf 266.30 CHF), Novartis (-1.38 Prozent auf 91.64 CHF) und BP (-1.37 Prozent auf 3.50 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’883’689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im STOXX 50 mit 311.887 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

