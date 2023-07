NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen von 190 auf 185 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte der europäischen Luxusgüterkonzerne Swatch, Burberry und Richemont hätten umsatzseitig wenig Überraschendes gebracht und die schon hohen Erwartungen eher enttäuscht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die negativ aufgenommenen Resultate von Richemont seien aber eigentlich ganz ordentlich ausgefallen, insbesondere angesichts der Normalisierungstrends in der Branche. Daher rate sie, den Kursrücksetzer zum Kauf zu nutzen./gl/tih;