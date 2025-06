NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. 45 Jets stünden im Vergleich den 24 aus dem Vorjahresmonat gegenüber, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit habe der Flugzeugbauer in diesem Jahr bislang 220 Flugzeuge ausgeliefert, was 42 Prozent ihrer Schätzung für das Gesamtjahr entspreche./rob/tih/gl;