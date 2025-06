NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing nach Auslieferungszahlen für den Mai auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer dürfte die Erwartungen der Anleger erfüllt haben, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Vertrauen in den Airbus-Rivalen verbessere sich wohl dank der Absatzentwicklung seit Jahresbeginn. Nun richte sich der Fokus auf die anstehende Luftfahrtmesse in Paris./gl/stw;