NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4900 Pence belassen. Der Minenkonzern habe die Entwicklungsarbeiten an einer Mine in der Mongolei unterbrochen wegen laufender Gespräche über die Lizenzierung, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werde sich wahrscheinlich auch leicht negativ auf die Bewertung des Projektes auswirken. Die langfristige Produktionsprognose werde zwar beibehalten, aber am Fahrplan dürfte sich damit etwas ändern./tih/jha/;