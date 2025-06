NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Mit Pou Sheng habe der wichtigste Großhandelspartner von Nike und Adidas in China für den Mai einen Rückgang beim Einzelhandelsumsatz berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus lasse sich ein weiter verhaltenes Branchenwachstum in China ablesen. Zwar zeige sich gegenüber dem April eine Verbesserung. Es sei aber noch zu früh, um von einer klaren Aufhellung zu sprechen, zumal die Handelsgespräche zwischen den USA und China andauerten./gl/tih;