ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst David Lesne wies in einer am Montag vorliegenden Studie auf an diesem Tag angekündigte neue strategische Projekte der verbündeten Autohersteller hin. Unter anderem übernähmen die Franzosen den 51-prozentigen Anteil von Nissan am indischen Gemeinschaftsunternehmen, schrieb er und sieht es vor diesem Hintergrund als beruhigend an, dass Renault seine Jahresprognose bestätigt hat./ck/he;