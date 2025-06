ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst David Lesne berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vom Besuch eines Werks des Renault-Ablegers Ampere in Nordfrankreich. Die Verkaufszahlen würden im Jahr 2025 wahrscheinlich unter dem ursprünglichen Ziel von 300.000 Elektrofahrzeugen liegen. Das Unternehmen bleibe aber zuversichtlich, dass sich die Verkäufe im Vergleich zu 2024 verdoppeln und im Jahr 2026 dann noch einmal verdoppeln werden./tih/men;