NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia vor dem Kapitalmarkttag am 1. Juli auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Es dürfte keine wesentlichen Neuigkeiten geben, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Montag vorliegenden Studie. Vielmehr dürfte der Fokus auf der Erholung des nicht-wiederkehrenden Geschäfts liegen, das die mittelfristigen Unternehmensziele unterstütze./rob/mis;