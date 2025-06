FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault nach einer Veranstaltung am Technical Center in Aubevoye mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Nebenbei habe er die Gelegenheit gehabt, mit dem Finanzchef über das aktuelle Geschäft zu sprechen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/tih;