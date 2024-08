ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der schleppende Absatz von E-Fahrzeugen mache es für die Fahrzeughersteller schwieriger, die CO2-Vorgaben zu erreichen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Renault profitiere unterdessen von einer breiten Pipeline an E-Fahrzeugen./mf/tih;