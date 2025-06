NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Farooq Hanif erwartet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick ein bereinigtes Gewinnwachstum von 6 Prozent und Fortschritte bei der Verbesserung der Marge im Sach- und Unfallversicherungsgeschäft./rob/tih/jha/;