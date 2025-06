NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Halbjahreszahlen von 270 auf 267 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini verpasste ihren Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nochmals einen Feinschliff wegen des Konjunkturumfelds, Währungsbewegungen und Branchenentwicklungen. Ihre Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) sinken um bis zu fünf Prozent wegen Währungs- und Zolleffekten./rob/tih/jha/;