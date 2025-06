NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Julien Dormois fasste in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken über das dritte Geschäftsquartal zusammen. Die Ergebnisse sollten es dem Medizintechnikhersteller ermöglichen, die konservativen Ziele für das Geschäftsjahr beizubehalten. Damit bestehe für die Ziele weiter Luft nach oben./rob/tih/jha/;