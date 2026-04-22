LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 110 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahres- und Erstquartalszahlen habe er seine Bewertungsmodelle für die Online-Apotheken überarbeitet, schrieb Guillaume Galland in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Redcare senkte er seine Umsatzprognosen für 2026 sowie 2027 um 7 beziehungsweise 12 Prozent und berücksichtigte dabei auch den Ausblick des Unternehmens. Für Konkurrent DocMorris revidierte Galland die entsprechenden Schätzungen nur um 1 beziehungsweise 2 Prozent nach unten./gl/la;