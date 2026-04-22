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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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22.04.2026 11:27:46

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

Redcare Pharmacy
48.50 CHF 0.44%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 110 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahres- und Erstquartalszahlen habe er seine Bewertungsmodelle für die Online-Apotheken überarbeitet, schrieb Guillaume Galland in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Redcare senkte er seine Umsatzprognosen für 2026 sowie 2027 um 7 beziehungsweise 12 Prozent und berücksichtigte dabei auch den Ausblick des Unternehmens. Für Konkurrent DocMorris revidierte Galland die entsprechenden Schätzungen nur um 1 beziehungsweise 2 Prozent nach unten./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52.80 € 		Abst. Kursziel*:
32.58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.70%
Analyst Name::
Guillaume Galland 		KGV*:
-
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