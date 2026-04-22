Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 110 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahres- und Erstquartalszahlen habe er seine Bewertungsmodelle für die Online-Apotheken überarbeitet, schrieb Guillaume Galland in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Redcare senkte er seine Umsatzprognosen für 2026 sowie 2027 um 7 beziehungsweise 12 Prozent und berücksichtigte dabei auch den Ausblick des Unternehmens. Für Konkurrent DocMorris revidierte Galland die entsprechenden Schätzungen nur um 1 beziehungsweise 2 Prozent nach unten./gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.80 €
|
Abst. Kursziel*:
32.58%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.70%
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Analyst Name::
Guillaume Galland
|
KGV*:
-