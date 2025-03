NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Im Februar habe sich bei der Zahl aktiver Nutzer und bei den App-Downloads erstmals seit Sommer deutlich etwas getan, schrieb Analyst Martin Comtesse am Montagabend nach der Datenauswertung. Redcare habe das starke Wachstum mit plus 14 und plus 12 Prozent fortgesetzt. DocMorris habe dagegen einen Rückgang zum Vormonat verzeichnet. Hier habe sich reduziertes Marketing bei angespannter Bilanz bemerkbar gemacht. Mit Blick auf das jüngste EuGH-Urteil zu den Rabatten sieht Comtesse die aktuelle Praxis beider Onlineapotheken untermauert./ag/zb;