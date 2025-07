NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller habe seine Ziele deutlich gesenkt, konstatierte James Grzinic in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./rob/gl/la;