NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen und die Prognosesenkung seien trotz bereits gesunkener Erwartungen eine deutlich negative Überraschung, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Marktkonsens werde den neuen Zielen nach unten folgen./rob/ag/gl;